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Starbreaker

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|||| 5 дек 2018

Новая песня группы STARBREAKER



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"How Many More Goodbyes", новая песня группы STARBREAKER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dysphoria", выход которого запланирован на 25 января на Frontiers Music Srl:

01. Pure Evil

02. Wild Butterflies

03. Last December

04. How Many More Goodbyes

05. Beautiful One

06. Dysphoria

07. My Heart Belongs To You

08. Fire Away

09. Bright Star Blind Me

10. Starbreaker



STARBREAKER Feat. TONY HARNELL, MAGNUS KARLSSON: Listen To 'How Many More Goodbyes' Song








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