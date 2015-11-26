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5 дек 2018
Новая песня группы STARBREAKER
"How Many More Goodbyes", новая песня группы STARBREAKER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dysphoria", выход которого запланирован на 25 января на Frontiers Music Srl:
01. Pure Evil
02. Wild Butterflies
03. Last December
04. How Many More Goodbyes
05. Beautiful One
06. Dysphoria
07. My Heart Belongs To You
08. Fire Away
09. Bright Star Blind Me
10. Starbreaker
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