Новая песня группы STARBREAKER



"Wild Butterflies", новая песня группы STARBREAKER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dysphoria", выход которого запланирован на 25 января на Frontiers Music Srl:



01. Pure Evil



02. Wild Butterflies



03. Last December



04. How Many More Goodbyes



05. Beautiful One



06. Dysphoria



07. My Heart Belongs To You



08. Fire Away



09. Bright Star Blind Me



10. Starbreaker

















