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LUCA TURILLI и FABIO LIONE в TURILLI/LIONE RHAPSODY



Оригинальные участники RHAPSODY Luca Turilli и Fabio Lione вновь объединились вместе для записи нового альбома под маркой TURILLI/LIONE RHAPSODY. Это будет первая за более чем восемь лет студийная работа музыкантов. Состав команды укомплектован Dominique'ом Leurquin'ом, Patrice'ом Guers'ом и Alex'ом Holzwarth'ом.



TURILLI/LIONE RHAPSODY отправятся в студию зимой для записи дебютного альбома. Уже сейчас у всех есть возможность заказать новый альбом.



Turilli: «Завершив прощальный тур и распустив LUCA TURILLI'S RHAPSODY, я и представить себе не мог, что продолжу свою деятельность в рамках металл-жанра. Но теперь, благодаря новому художественному видению и нашей вдохновляющей мантре "возрождение и эволюция", я очень рад неограниченным художественным возможностям, которые мы могли бы получить, развивая наш звук до новых границ. Мы хотим продвигать наше фундаментальное духовное послание света с самым эмоциональным воздействием!»



Lione: «Мы очень верим в новую группу TURILLI/LIONE RHAPSODY, в видение и в возможность создавать новую музыку вместе, представляя нечто действительно инновационное, современное и свежее, также обогащённое бескомпромиссным звуком самых современных постановок. Мы также верим в ценный вклад наших фэнов, который поможет нам достичь этой важной цели и начать новую важную главу в нашей музыкальной карьере перед выпуском нового альбома. Мы рассчитываем на вас!»



Выход дебютного альбома намечен на лето следующего года.











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