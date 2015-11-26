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LUCA TURILLI и FABIO LIONE в TURILLI/LIONE RHAPSODY



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Оригинальные участники RHAPSODY Luca Turilli и Fabio Lione вновь объединились вместе для записи нового альбома под маркой TURILLI/LIONE RHAPSODY. Это будет первая за более чем восемь лет студийная работа музыкантов. Состав команды укомплектован Dominique'ом Leurquin'ом, Patrice'ом Guers'ом и Alex'ом Holzwarth'ом.

TURILLI/LIONE RHAPSODY отправятся в студию зимой для записи дебютного альбома. Уже сейчас у всех есть возможность заказать новый альбом.

Turilli: «Завершив прощальный тур и распустив LUCA TURILLI'S RHAPSODY, я и представить себе не мог, что продолжу свою деятельность в рамках металл-жанра. Но теперь, благодаря новому художественному видению и нашей вдохновляющей мантре "возрождение и эволюция", я очень рад неограниченным художественным возможностям, которые мы могли бы получить, развивая наш звук до новых границ. Мы хотим продвигать наше фундаментальное духовное послание света с самым эмоциональным воздействием!»

Lione: «Мы очень верим в новую группу TURILLI/LIONE RHAPSODY, в видение и в возможность создавать новую музыку вместе, представляя нечто действительно инновационное, современное и свежее, также обогащённое бескомпромиссным звуком самых современных постановок. Мы также верим в ценный вклад наших фэнов, который поможет нам достичь этой важной цели и начать новую важную главу в нашей музыкальной карьере перед выпуском нового альбома. Мы рассчитываем на вас!»

Выход дебютного альбома намечен на лето следующего года.



LUCA TURILLI And FABIO LIONE Reunite For TURILLI/LIONE RHAPSODY



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Exceptional


6 дек 2018, 07:47		Название, конечно, дебильное, но я в любом случае рад этому союзу.

Blackout 74


6 дек 2018, 11:10		Отлично, послушаем что нового будет, понравится купим.


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