Видео с текстом от TURILLI/LIONE RHAPSODY



"Phoenix Rising", новое видео с текстом группы TURILLI/LIONE RHAPSODY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Zero Gravity (Rebirth And Evolution)", выходящего 28 июня на Nuclear Blast (King Records в Японии и Азии).



Трек-лист:



01. Phoenix Rising

02. D.N.A. (Demon And Angel) [feat. Elize Ryd]

03. Zero Gravity

04. Fast Radio Burst

05. Decoding The Multiverse

06. Origins

07. Multidimensional

08. Amata Immortale

09. I Am [feat. Mark Basile | DGM]

10. Arcanum (Da Vinci's Enigma)

11. Oceano [feat. Sascha Paeth, Arne Wiegand] (bonus track on digipak and 2LP only)



















