8 дек 2018



Новое видео CARNIFEX



"Bury Me In Blasphemy", новое видео группы CARNIFEX, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Bury Me In Blasphemy, сведением которого занимался Jason Suecof (DEATH ANGEL, CHELSEA GRIN, JOB FOR A COWBOY), а за оформление отвечал Zack Dunn.



Трек-лист:



01. Bury Me In Blasphemy



02. Head Like A Hole (NINE INCH NAILS cover)



03. The Heretic Anthem (SLIPKNOT cover)



04. Head Like A Hole (GOST remix)



















+4 -0



( 1 )





просмотров: 423