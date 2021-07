сегодня



Новое видео CARNIFEX



""Graveside Confessions", новое видео группы CARNIFEX, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Graveside Confessions, выходящего третьего сентября на Nuclear Blast Records в следующих вариантах:



- CD Jewelcase

- Red Cassette

- Vinyl

- Red & Pink Swirl W/ Black Splatter

- Clear W/ Red & Black Splatter



Трек-лист:



"Graveside Confessions"

"Pray For Peace"

"Seven Souls"

"Cursed"

"Carry Us Away"

"Talk To The Dead"

"January Nights"

"Cemetery Wander"

"Countess Of Perpetual Torment"

"Dead Bodies Everywhere"

"Cold Dead Summer"

"Alive For The Last Time"

"Collaborating Like Killers" (Graveside Edition)

"My Heart In Atrophy" (Graveside Edition)

"Slit Wrist Savior" (Graveside Edition)







