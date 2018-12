11 дек 2018



Участники SAXON, DORO в THE CARDS



THE CARDS, блюз-роковое трио, в состав которого входят гитарист Paul Quinn (SAXON), американский вокалист и басист Harrison Young (ex-DORO, ex-U.D.O.) и барабанщик Koen Herfst (ex-DEW-SCENTED, ex-I CHAOS), выпустят дебютный одноименный альбом 18 января. За сведение и мастеринг отвечал Dan Swanö, а за оформление Sophia Den Breems.



Трек-лист:



01. No Soul



02. Bandit On The Run



03. Rock & Roll Rocketship



04. The Process



05. Pitfalls



06. Ride The Freight Train



07. Sweet Lowdown Dirty Love



08. If I Had You



09. Agent Orange



10. Long Way To Go



11. For You









THE CARDS made its live debut in May 2018, headlining the prestigious Arkangelsk Blues Festival in Russia and will announce live dates for 2019 soon.













