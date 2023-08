1 авг 2023



THE CARDS готовят альбом



Группа THE CARDS , в состав которой входит гитарист SAXON Paul Quinn, в ноябре выпустит новую пластинку и поедет в тур по Великобритании на разогреве у Phil Campell & The Bastard Sons.







+1 -0



просмотров: 97