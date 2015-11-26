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SOJOURNER на Napalm Records



Группа SOJOURNER, в состав которой входят музыканты из Новой Зеландии, Швеции и Италии, заключила контракт с Napalm Records и выпустит новую, третью по счёту студийную работу, в следующем году.











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