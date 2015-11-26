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Sojourner
Новая Зеландия
Black Metal
http://sojournermetal.bandcamp.com
Facebook:
https://www.facebook.com/metalsojourner
12 дек 2018
:
SOJOURNER на Napalm Records
сегодня
SOJOURNER
на Napalm Records
Группа SOJOURNER, в состав которой входят музыканты из Новой Зеландии, Швеции и Италии, заключила контракт с Napalm Records и выпустит новую, третью по счёту студийную работу, в следующем году.
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Rainfell
12 дек 2018, 09:02
Интересная группа. Конечно я надеялся, что Summoning передадут им эстафету, наряду с Caladan Brood. Но ребят из SOJOURNER потянул куда-то в сторону в Pagan Metal. Для группы это хорошо, учитывая что вокал не очень вписывался в альбоме 2015-го года, а теперь всё достаточно гармонично звучит.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).