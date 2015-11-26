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Sojourner

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12 дек 2018 : 		 SOJOURNER на Napalm Records

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SOJOURNER на Napalm Records



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Группа SOJOURNER, в состав которой входят музыканты из Новой Зеландии, Швеции и Италии, заключила контракт с Napalm Records и выпустит новую, третью по счёту студийную работу, в следующем году.

SOJOURNER Sign With Napalm Records




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Rainfell


12 дек 2018, 09:02		Интересная группа. Конечно я надеялся, что Summoning передадут им эстафету, наряду с Caladan Brood. Но ребят из SOJOURNER потянул куда-то в сторону в Pagan Metal. Для группы это хорошо, учитывая что вокал не очень вписывался в альбоме 2015-го года, а теперь всё достаточно гармонично звучит.


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