Видео с текстом от SOJOURNER



"The Apocalyptic Theater”, новое видео с текстом от группы SOJOURNER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Premonitions, выпущенного восьмого мая на Napalm Records в следующих вариантах:



- CD digipak

- 2-LP Gatefold vinyl (black)

- 2-LP Gatefold vinyl (yellow/blue)

- digital album

- Bundle: t-shirt + 2-LP Gatefold vinyl (black)

- Bundle: t-shirt + 2-LP Gatefold vinyl (yellow/blue)

- Bundle: t-shirt + digital album



Трек-лист:



“The Monolith“

“Eulogy For The Lost“

“The Apocalyptic Theater“

“Talas“

“Fatal Frame“

“The Deluge“

“Atonement“

“The Event Horizon“







