Видео с текстом от FIND ME

FIND ME опубликовали официальное видео с текстом на песню "No Tears In Paradise", которая взята из нового альбома "Angels In Blue", выходящего двадцать второго февраля на Frontiers Records:



"No Tears In Paradise"

"Chain Of Love"

"True Believer"

"Straight For Eternity"

"Can’t Let Go"

"One Last Kiss"

"Living A Lie"

"Angels In Blue"

"Show Me What You'd Die For"

"Waiting For A Lifetime"

"You Are The Only One"

"Desperate Dreams"

"Only The Lonely"













