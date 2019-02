сегодня



Новая песня FIND ME



"Straight For Eternity", новая песня группы FIND ME, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Angels In Blue", выход которого запланирован Frontiers Music Srl на 22 февраля.



Трек-лист:



"No Tears In Paradise"

"Chain Of Love"

"True Believer"

"Straight For Eternity"

"Can’t Let Go"

"One Last Kiss"

"Living A Lie"

"Angels In Blue"

"Show Me What You'd Die For"

"Waiting For A Lifetime"

"You Are The Only One"

"Desperate Dreams"

"Only The Lonely"

















