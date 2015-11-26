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Find Me

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Новая песня FIND ME



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"Straight For Eternity", новая песня группы FIND ME, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Angels In Blue", выход которого запланирован Frontiers Music Srl на 22 февраля.

Трек-лист:

"No Tears In Paradise"
"Chain Of Love"
"True Believer"
"Straight For Eternity"
"Can’t Let Go"
"One Last Kiss"
"Living A Lie"
"Angels In Blue"
"Show Me What You'd Die For"
"Waiting For A Lifetime"
"You Are The Only One"
"Desperate Dreams"
"Only The Lonely"

FIND ME Streaming New Song







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