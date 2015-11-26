Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH о смерти американского проповедника 86
*Бывший вокалист ACCEPT разогреет бывшего вокалиста ACCEPT 32
*Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Рэперы — это почти новый рок... 29
*Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE 28
*Из ACCEPT уходит басист 23
[= ||| все новости группы



*

Arion

*
| - |
|||| сегодня

Новое видео ARION



*
zoom
*
* *
"Through Your Falling Tears", новое видео группы ARION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Life Is Not Beautiful", выпущенного в октябре на AFM Records.

ARION были образованы в 2011 году, когда музыканты ещё были учениками Академии имени Сибелиуса в Хельсинки. Возглавляет группу гитарист Iivo Kaipainen. В 2013 году ARION принимали участие в национальном отборочном этапе на конкурс Евровидение от Финляндии, в котором сенсационно заняли пятое место и заключили первый контракт с местным лейблом. Дебютный альбом группы, "Last Of Us", вышел в 2014 году, теперь наступила очередь второй студийной работы. Ей предшествовал выпуск трёх синглов, один из них — “At The Break Of Dawn”, дуэт с Elize Ryd из Amaranthe прочно закрепился в ротации на финском национальном рок-радио.

Трек-лист:

"The End Of The Fall"
"No One Stands In My Way"
"At The Break Of Dawn" (Feat. Elize Ryd)
"The Last Sacrifice"
"Through Your Falling Tears"
"Unforgivable"
"Punish You"
"Life Is Not Beautiful"
"Last One Falls"

ARION Debuts "Through Your Falling Tears" Music Video








Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 277

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом