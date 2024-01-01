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Arion

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|||| 26 май 2024

Новая песня ARION



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"Wildfire", новая песня группы ARION, доступна для прослушивания ниже.

Композицию написал гитарист группы Iivo Kaipainen, спродюсировал Matias Kupiainen (Stratovarius).

Iivo Kaipainen: "Wildfire" - первая песня, которую я написал для будущего альбома, также она является одной из моих любимых с нашей новой работы. Динамичный главный рифф с хитовым припевом, на которые обращают внимание все, кто слушает эту песню, стали основными "строительными блоками" для этой песни, настолько металлической, насколько только может быть металл. "Wildfire" была впервые исполнена на всемирно известном круизе "70 000 tons of metal", оказавшись самой зажигательной песней, которую мы только могли создать!"

С момента своего образования в 2011 году ARION всегда выделялись своей невероятной музыкальностью и мастерством написания песен. Группа выпустила три студийных альбома, которые получили впечатляющее количество прослушиваний, и гастролировали с такими группами, как Dream Theater, Gloryhammer, Battle Beast или Sonata Arctica. Их последние два сингла знаменуют собой новую главу в захватывающей истории ARION. Подробности о новом альбоме появятся в ближайшее время.

ARION Releases вЂњWildfireвЂќ Single




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