Новая песня METAL INQUISITOR



Немецкая хэви металл группа METAL INQUISITOR выпустит новую работу, получившую название "Panopticon", 18 января на Massacre Records. Альбом будет доступен на CD в диджипаке и на виниле.



Трек-лист:



"Free Fire Zone"

"Change Of Front"

"Beyond Nightmares"

"Trial By Combat"

"Shock Tactics"

"Re-Sworn The Oath"

"Scent Of Fear"

"War Of The Priests"

"Discipline And Punish"



Композиция "Beyond Nightmares" доступна для прослушивания.













