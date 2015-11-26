METAL INQUISITOR всё

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Metal Inquisitor

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Группа METAL INQUISITOR объявила о распаде.

«Привет, друзья, последние несколько месяцев были тяжелыми для всех нас, и, к сожалению, эти времена, похоже, еще не подошли к концу. С тяжестью на сердце мы вынуждены объявить, что METAL INQUISITOR больше нет в связи с решением о роспуске группы. Мы благодарим всех друзей и поклонников за 23 фантастических года. Пожалуйста, поймите, что это болезненный шаг для нас, и воздержитесь от сообщений и просьб об интервью. Крепкого вам здоровья!»



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