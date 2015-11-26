Новая песня ROSY VISTA

Первая немецкая женская рок-группа ROSY VISTA, существовавшая с 1984 по 1989 год и выпустившая один полноценный ЕР и пару синглов, делившая сцену с URIAH HEEP, JOE COCKER, MANFRED MANN'S EARTH BAND, MÖTLEY CRÜE и многими другими, возвращается к активной деятельности и спустя тридцать пять лет, восьмого февраля 2019 года выпускает дебютную работу "Unbelievable".
«Мы долгие годы думали об этом, но хорошим идеям нужна выдержка и вот почему все заняло столько времени» — говорит одна из основных участниц группы, Graterol. Выпуском альбома будет заниматься SPV/Steamhammer:
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).