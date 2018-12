сегодня



Новое видео DESERTED FEAR



"Welcome To Reality", новое видео группы DESERTED FEAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Drowned By Humanity", выходящего 8 февраля на Century Media Records.



Трек-лист альбома:



"Intro"

"All Will Fall"

"An Everlasting Dawn"

"The Final Chapter"

"Reflect The Storm"

"Across The Open Sea"

"Welcome To Reality"

"Stench Of Misery"

"A Breathing Soul"

"Sins From The Past"

"Scars Of Wisdom"

"Die In Vain" (bonus track)

"Tear Of My Throne" (re-recorded)















