24 янв 2022



Новое видео DESERTED FEAR



“Reborn Paradise”, новое видео DESERTED FEAR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Doomsday", выход которого намечен на четвертое марта на Century Media в следующих вариантах:



- Ltd. Gatefold black LP & Poster - Unlimited

- Ltd. Gatefold dark green LP & Poster - 300x copies via CM Distro & Webshop Europe

- Ltd. Gatefold transp. light blue LP & Poster - 300x copies via EMP

- Ltd. Gatefold Colored Re-Vinyl LP & Poster – 300x copies via Band



Трек-лист:



"Intro"

"Part Of The End"

"Idols Of Triumph"

"Follow The Light That Blinds"

"Fall From Grace"

"At Its End"

"Reborn Paradise"

"The One Desire"

"Call Of Emptiness"

"Voices Of Fire"

"Doomsday"







+1 -2



просмотров: 271