17 дек 2018 : Новая песня GORGON



Новая песня GORGON



"Of Divinity And Flesh", новая песня французской симфоник дэт металл группы GORGON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Elegy, выход которого запланирован на 18 января.



Альбом будет доступен в следующих вариантах:





Deluxe Edition Digibook CD, Exclusive A2 Flag, Logo Patch, x2 Collector Cards, White/Red guitar pick, Numbered Certificate of Authenticity Deluxe Digibook CD, with full size 20-pages booklet, limited to 500 copies.



Jewelcase CD, with full size 20-pages booklet, limited to 300 copies.



