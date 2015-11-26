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Gorgon

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17 дек 2018 : 		 Новая песня GORGON

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Новая песня GORGON



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"Of Divinity And Flesh", новая песня французской симфоник дэт металл группы GORGON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Elegy, выход которого запланирован на 18 января.

Альбом будет доступен в следующих вариантах:


  • Collector Edition rigid Boxset (limited to 100 copies worldwide), containing:
    Deluxe Edition Digibook CD, Exclusive A2 Flag, Logo Patch, x2
    Collector Cards, White/Red guitar pick, Numbered Certificate of
    Authenticity
  • Deluxe Digibook CD, with full size 20-pages booklet, limited to 500 copies.
  • Jewelcase CD, with full size 20-pages booklet, limited to 300 copies.
  • Digital Download (high-quality download includes unlimited streaming)

GORGON Announce New Album Elegy; Track Streaming





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