сегодня



Новое видео GORGON



"Troops Of The Fallen", новое видео группы GORGON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома For Those Who Stay, выходящего 29 ноября на Osmose Productions:



"For Those Who Stay"

"Tod. Mort. Death."

"Next To The Mill"

"Hypnotic Fire"

"Vatican's Fall"

"The Art Of Dying"

"Despicable Beggars"

"Shelter"

"When It Rains In Hell"

"Troops Of The Fallen"

"Deserters As Prey"







