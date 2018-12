сегодня



Дебютный альбом OKKULTIST выйдет весной



Португальские дэт-металлисты OKKULTIST, вдохновлённые на творчество такими группами как Master, Abomination, ранними Morbid Angel, Death и Dismember, выпустят дебютную работу "Reinventing Evil" 15 марта на лейбле вокалиста MOONSPELL Alma Mater Records.



Продюсером материала был Pedro Paixão (Moonspell), запись проходила в Poison Apple Studios, Лиссабон, а сведение провел Tue Madsen (Meshuggah, Moonspell, The Haunted).



Трек-лист:



"Reinventing Evil"

"Back from the Dead"

"Sniff the Blood"

"Sign of the Ripper"

"I am the Beast"

"Grave Digger"

"Plasmodium Nocturnus"

