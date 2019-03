сегодня



Новое видео OKKULTIST



"Sign Of The Reaper", новое видео группы OKKULTIST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Reinventing Evil", выходящего 15 марта на Alma Mater Records.



Трек-лист:



"Reinventing Evil"

"Back From The Dead"

"Sniff The Blood"

"Sign of the Reaper"

"I Am The Beast"

"Grave Digger"

"Plasmodium Nocturnus"

"Rise And Reign"

"Satan My Master" (Bathory cover)











