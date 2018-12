сегодня



Новый альбом BABYLON SHAKES выйдет зимой



BABYLON SHAKES выпустят новую работу, получившую название "Babylon Shakes" первого февраля на HighVolMusic.Видео на сингл "Making A Million", будет представлено двенадцатого января:



"Making A Million"

"Sunset Striptease"

"Sin Parade"

"No Pictures Please"

"Velveteen Libertine"

"Silver Tongue Devil"

"Hardtimes"

"Die Pretty"

"Star In Your Eyes"

"Motel Lights"















просмотров: 133