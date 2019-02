сегодня



Новое видео BABYLON SHAKES



"Making A Million", новое видео группы BABYLON SHAKES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Exile To The Velveteen Lounge, выходящего сегодня на HighVolMusic.



Трек-лист:



"Making A Million"

"Sunset Striptease"

"Sin Parade"

"No Pictures Please"

"Velveteen Libertine"

"Silver Tongue Devil"

"Hardtimes"

"Die Pretty"

"Star In Your Eyes"

"Motel Lights"















