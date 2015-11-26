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Новое видео DAWN FADES
"Freeze", новое видео группы DAWN FADES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноименного альбома, выходящего восьмого февраля на Metal Assault Records:
1. Lean (5:06)
02. Conceal (6:10)
03. Ashes (5:36)
04. -(pause)- (0:40)
05. Shackle (5:25)
06. See (4:07)
07. Freeze (6:56)
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