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Новое видео DAWN FADES



"Freeze", новое видео группы DAWN FADES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноименного альбома, выходящего восьмого февраля на Metal Assault Records:



1. Lean (5:06)



02. Conceal (6:10)



03. Ashes (5:36)



04. -(pause)- (0:40)



05. Shackle (5:25)



06. See (4:07)



07. Freeze (6:56)



















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