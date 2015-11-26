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Dawn Fades

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Новое видео DAWN FADES



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"Freeze", новое видео группы DAWN FADES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноименного альбома, выходящего восьмого февраля на Metal Assault Records:

1. Lean (5:06)

02. Conceal (6:10)

03. Ashes (5:36)

04. -(pause)- (0:40)

05. Shackle (5:25)

06. See (4:07)

07. Freeze (6:56)



DAWN FADES: 'Freeze' Video Released






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