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Dawn Fades

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Новое видео DAWN FADES



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"Taste", новое видео группы DAWN FADES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ode", выходящего 10 сентября на Metal Assault Records.

Трек-лист:

01. Dearth (8:17)

02. Taste (5:11)

03. Ode: Part 1 (1:51)

04. Ode: Part 2 (5:56)

05. Front (6:57)

06. Chains (8:36)

07. Turning (3:23)

DAWN FADES To Release








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