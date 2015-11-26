|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новое видео DAWN FADES
"Taste", новое видео группы DAWN FADES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ode", выходящего 10 сентября на Metal Assault Records.
Трек-лист:
01. Dearth (8:17)
02. Taste (5:11)
03. Ode: Part 1 (1:51)
04. Ode: Part 2 (5:56)
05. Front (6:57)
06. Chains (8:36)
07. Turning (3:23)
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).