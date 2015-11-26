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Новое видео DAWN FADES



"Taste", новое видео группы DAWN FADES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ode", выходящего 10 сентября на Metal Assault Records.



Трек-лист:



01. Dearth (8:17)



02. Taste (5:11)



03. Ode: Part 1 (1:51)



04. Ode: Part 2 (5:56)



05. Front (6:57)



06. Chains (8:36)



07. Turning (3:23)







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