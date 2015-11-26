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Stormlord

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20 дек 2018 : 		 STORMLORD вернулись на Scarlet Records

16 апр 2015 : 		 Переиздание STORMLORD выйдет в мае

25 сен 2014 : 		 Новое видео STORMLORD

18 сен 2013 : 		 Новый альбом STORMLORD доступен для прослушивания

30 авг 2013 : 		 Видео с текстом от STORMLORD

25 июн 2013 : 		 Новый альбом STORMLORD выйдет в сентябре

8 май 2012 : 		 Детали нового альбома STORMLORD

16 мар 2010 : 		 STORMLORD поменяли гитариста

20 май 2008 : 		 Новая композиция STORMLORD в сети

23 янв 2008 : 		 В феврале STORMLORD выпустят коллекцию "best-of"

16 ноя 2007 : 		 STORMLORD: почти готовы песни для нового альбома

9 июл 2007 : 		 STORMLORD: трейлер первого DVD в сети

24 апр 2007 : 		 STORMLORD выпускают свой первый DVD

6 июн 2005 : 		 STORMLORD нашли замену своему клавишнику

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STORMLORD вернулись на Scarlet Records



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STORMLORD вернулись на лейбл Scarlet Records, на котором в следующем году состоится релиз нового альбома. В настоящий момент группа завершает над ним работу в Time Collapse Recording Studio (вместе с Riccardo Studer'ом) и OuterSound Studios (вместе с Giuseppe Orlando Official). За сведение материала будут отвечать Giuseppe Orlando и Riccardo Studer.

STORMLORD To Release New Album On Scarlet Records



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