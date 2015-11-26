STORMLORD вернулись на Scarlet Records

STORMLORD вернулись на лейбл Scarlet Records, на котором в следующем году состоится релиз нового альбома. В настоящий момент группа завершает над ним работу в Time Collapse Recording Studio (вместе с Riccardo Studer'ом) и OuterSound Studios (вместе с Giuseppe Orlando Official). За сведение материала будут отвечать Giuseppe Orlando и Riccardo Studer.
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