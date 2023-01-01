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*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 68
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 60
*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 36
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 30
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
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Stormlord

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31 окт 2023 : 		 Новый релиз STORMLORD выйдет осенью

15 окт 2023 : 		 Дебютный альбом STORMLORD будет переиздан

4 июл 2019 : 		 Новое видео STORMLORD

18 май 2019 : 		 Видео с текстом от STORMLORD

16 апр 2019 : 		 Новое видео с текстом от STORMLORD

3 апр 2019 : 		 Новый альбом STORMLORD выйдет в мае

20 дек 2018 : 		 STORMLORD вернулись на Scarlet Records

16 апр 2015 : 		 Переиздание STORMLORD выйдет в мае

25 сен 2014 : 		 Новое видео STORMLORD

18 сен 2013 : 		 Новый альбом STORMLORD доступен для прослушивания

30 авг 2013 : 		 Видео с текстом от STORMLORD

25 июн 2013 : 		 Новый альбом STORMLORD выйдет в сентябре

8 май 2012 : 		 Детали нового альбома STORMLORD

16 мар 2010 : 		 STORMLORD поменяли гитариста

20 май 2008 : 		 Новая композиция STORMLORD в сети

23 янв 2008 : 		 В феврале STORMLORD выпустят коллекцию "best-of"

16 ноя 2007 : 		 STORMLORD: почти готовы песни для нового альбома

9 июл 2007 : 		 STORMLORD: трейлер первого DVD в сети

24 апр 2007 : 		 STORMLORD выпускают свой первый DVD

6 июн 2005 : 		 STORMLORD нашли замену своему клавишнику
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|||| сегодня

Новый релиз STORMLORD выйдет осенью



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STORMLORD десятого ноября выпустят компиляцию "The EPic Of War", в которую войдут два ЕР 96 и 97 года, а также трек 1995 года:



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