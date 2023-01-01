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Новый релиз STORMLORD выйдет осенью



STORMLORD десятого ноября выпустят компиляцию "The EPic Of War", в которую войдут два ЕР 96 и 97 года, а также трек 1995 года: http://www.stormlord.net





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