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MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER!
68
Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний»
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MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER!
68
Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний»
60
Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан...
36
Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ...
30
DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв...
29
все новости группы
Stormlord
Италия
Black Metal
Death Metal
http://www.stormlord.net
Myspace:
http://www.myspace.com/stormlordband
Facebook:
https://www.facebook.com/stormlordband
31 окт 2023
:
Новый релиз STORMLORD выйдет осенью
15 окт 2023
:
Дебютный альбом STORMLORD будет переиздан
4 июл 2019
:
Новое видео STORMLORD
18 май 2019
:
Видео с текстом от STORMLORD
16 апр 2019
:
Новое видео с текстом от STORMLORD
3 апр 2019
:
Новый альбом STORMLORD выйдет в мае
20 дек 2018
:
STORMLORD вернулись на Scarlet Records
16 апр 2015
:
Переиздание STORMLORD выйдет в мае
25 сен 2014
:
Новое видео STORMLORD
18 сен 2013
:
Новый альбом STORMLORD доступен для прослушивания
30 авг 2013
:
Видео с текстом от STORMLORD
25 июн 2013
:
Новый альбом STORMLORD выйдет в сентябре
8 май 2012
:
Детали нового альбома STORMLORD
16 мар 2010
:
STORMLORD поменяли гитариста
20 май 2008
:
Новая композиция STORMLORD в сети
23 янв 2008
:
В феврале STORMLORD выпустят коллекцию "best-of"
16 ноя 2007
:
STORMLORD: почти готовы песни для нового альбома
9 июл 2007
:
STORMLORD: трейлер первого DVD в сети
24 апр 2007
:
STORMLORD выпускают свой первый DVD
6 июн 2005
:
STORMLORD нашли замену своему клавишнику
сегодня
Новый релиз STORMLORD выйдет осенью
STORMLORD десятого ноября выпустят компиляцию "The EPic Of War", в которую войдут два ЕР 96 и 97 года, а также трек 1995 года:
http://www.stormlord.net
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Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет