19 дек 2018



SOULBURN сменили барабанщика



SOULBURN объявили об уходе из группы барабанщика Bob'a Bagchus'a (ex-Asphyx), на место которого взяли Marc'a Verhaar'a (Graceless, Nailgun Massacre, ex-Xenomorph), который ранее уже был задействован на концертах команды.



«Bob решил покинуть нашу команду и пусть для нас это стало неким сюрпризом, мы полностью уважаем его решение и желаем ему только удачи в будущем. Мы благодарны ему за тот вклад, что он внес в дела команды и просто за то, что такой замечательный легендарный человек играл с нами!»



Bob:«Я тоже хочу кое-что сказать от себя: недавно решил покинуть состав SOULBURN. Нет никаких громких историй на этот счет и всяческих скандалов. Я просто подумал, что настал момент, потому как больше не чувствую с ними связи. Я желаю парням всего наилучшего в будущем и приветствуйте их нового ударника, Marc'a Verhaar'a. Спасибо Eric, Remco и Twan за то время, что мы провели вместе и восславься Козел!»









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