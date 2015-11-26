Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв» 49
*Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE 44
*Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Рэперы — это почти новый рок... 40
*Видео с текстом от AVANTASIA 38
*Басист ANTHRAX: «Никуда мы не уйдём!» 34
[= ||| все новости группы



*

Soulburn

*
| - |
|||| 19 дек 2018

SOULBURN сменили барабанщика



*
zoom
*
* *
SOULBURN объявили об уходе из группы барабанщика Bob'a Bagchus'a (ex-Asphyx), на место которого взяли Marc'a Verhaar'a (Graceless, Nailgun Massacre, ex-Xenomorph), который ранее уже был задействован на концертах команды.

«Bob решил покинуть нашу команду и пусть для нас это стало неким сюрпризом, мы полностью уважаем его решение и желаем ему только удачи в будущем. Мы благодарны ему за тот вклад, что он внес в дела команды и просто за то, что такой замечательный легендарный человек играл с нами!»

Bob:«Я тоже хочу кое-что сказать от себя: недавно решил покинуть состав SOULBURN. Нет никаких громких историй на этот счет и всяческих скандалов. Я просто подумал, что настал момент, потому как больше не чувствую с ними связи. Я желаю парням всего наилучшего в будущем и приветствуйте их нового ударника, Marc'a Verhaar'a. Спасибо Eric, Remco и Twan за то время, что мы провели вместе и восславься Козел!»

SOULBURN Part Ways With Drummer BOB BAGCHUS; Replacement Announced



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 156

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом