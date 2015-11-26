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Soulburn

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|||| 9 ноя 2020

Новая песня SOULBURN



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‘Shrines Of Apathy’, новая песня группы SOULBURN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Noa's D'ark", выход которого запланирован на 13 ноября на Century Media.

Трек-лист:

"The Morgue Of Hope"
"Noah’s Dark"
"Tempter Ov The White Light"
"Anarchrist"
"Shrines Of Apathy"
"Assailed By Cosmic Lightning"
"Triumphant One"
"Anointed - Blessed - And Born For Burning"
"The Godless I"
"From Archaeon Into Oblivion"

SOULBURN Release вЂњShrines Of ApathyвЂќ Single



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