9 ноя 2020



Новая песня SOULBURN



‘Shrines Of Apathy’, новая песня группы SOULBURN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Noa's D'ark", выход которого запланирован на 13 ноября на Century Media.



Трек-лист:



"The Morgue Of Hope"

"Noah’s Dark"

"Tempter Ov The White Light"

"Anarchrist"

"Shrines Of Apathy"

"Assailed By Cosmic Lightning"

"Triumphant One"

"Anointed - Blessed - And Born For Burning"

"The Godless I"

"From Archaeon Into Oblivion"







