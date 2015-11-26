Новое видео MILLENCOLIN

"SOS", новое видео шведской скейт-панк команды MILLENCOLIN, доступно для просмотра. Этот трек взят из альбома "SOS", выход которого запланирован на 15 февраля на Epitaph. Запись проходила в собственной Soundlab Studios, Örebro, Sweden, сведение проводил Jens Bogren в Fascination Street Studios. Продюсировал запись вокалист/басист Nikola Sarcevic и гитарист Mathias Färm, а оформление создал Erik Ohlsson.
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