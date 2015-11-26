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Millencolin

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|||| 20 дек 2018

Новое видео MILLENCOLIN



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"SOS", новое видео шведской скейт-панк команды MILLENCOLIN, доступно для просмотра. Этот трек взят из альбома "SOS", выход которого запланирован на 15 февраля на Epitaph. Запись проходила в собственной Soundlab Studios, Örebro, Sweden, сведение проводил Jens Bogren в Fascination Street Studios. Продюсировал запись вокалист/басист Nikola Sarcevic и гитарист Mathias Färm, а оформление создал Erik Ohlsson.

Трек-лист:

1. SOS

02. For Yesterday

03. Nothing

04. Sour Days

05. Yanny & Laurel

06. Reach You

07. Do You Want War

08. Trumpets & Poutine

09. Let It Be

10. Dramatic Planet

11. Caveman's Land

12. Carry On



Video Premiere: MILLENCOLIN's 'SOS'






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