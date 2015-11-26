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Millencolin

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Новая песня MILLENCOLIN



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"Nothing", новая песня шведской скейт-панк-группы MILLENCOLIN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "SOS", выход которого запланирован лейблом Epitaph на 15 февраля.

Трек-лист:

1. SOS

02. For Yesterday

03. Nothing

04. Sour Days

05. Yanny & Laurel

06. Reach You

07. Do You Want War

08. Trumpets & Poutine

09. Let It Be

10. Dramatic Planet

11. Caveman's Land

12. Carry On



Listen To New MILLENCOLIN Song








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