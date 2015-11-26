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Новая песня MILLENCOLIN
"Nothing", новая песня шведской скейт-панк-группы MILLENCOLIN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "SOS", выход которого запланирован лейблом Epitaph на 15 февраля.
Трек-лист:
1. SOS
02. For Yesterday
03. Nothing
04. Sour Days
05. Yanny & Laurel
06. Reach You
07. Do You Want War
08. Trumpets & Poutine
09. Let It Be
10. Dramatic Planet
11. Caveman's Land
12. Carry On
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