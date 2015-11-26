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Новая песня MILLENCOLIN



"Nothing", новая песня шведской скейт-панк-группы MILLENCOLIN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "SOS", выход которого запланирован лейблом Epitaph на 15 февраля.



Трек-лист:



1. SOS



02. For Yesterday



03. Nothing



04. Sour Days



05. Yanny & Laurel



06. Reach You



07. Do You Want War



08. Trumpets & Poutine



09. Let It Be



10. Dramatic Planet



11. Caveman's Land



12. Carry On























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