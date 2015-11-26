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*DARKSIDE TOP 2018 : Итоги года 83
*Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв» 52
*Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE 44
*Видео с текстом от AVANTASIA 38
*Басист ANTHRAX: «Никуда мы не уйдём!» 36
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Criminal

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23 дек 2018 : 		 CRIMINAL нашли ударника

9 мар 2016 : 		 Новый альбом CRIMINAL доступен для прослушивания

4 мар 2016 : 		 Видео с текстом от CRIMINAL

10 фев 2016 : 		 Новая песня CRIMINAL

28 янв 2016 : 		 Новая песня CRIMINAL

21 дек 2015 : 		 CRIMINAL на Metal Blade

10 апр 2015 : 		 CRIMINAL нашли гитариста

22 сен 2012 : 		 Новое видео CRIMINAL

31 июл 2012 : 		 Басисту CRIMINAL сделали операцию на позвоночнике

5 авг 2011 : 		 Семплы нового альбома CRIMINAL

28 июл 2011 : 		 Две новые песни CRIMINAL

14 июл 2011 : 		 Новый альбом CRIMINAL

26 апр 2011 : 		 CRIMINAL начали запись

17 мар 2011 : 		 CRIMINAL войдут в студию в апреле

29 ноя 2010 : 		 CRIMINAL расстались с гитаристом

12 июн 2010 : 		 CRIMINAL о гитаристе

13 мар 2010 : 		 Новое видео CRIMINAL

3 янв 2009 : 		 Новая песня CRIMINAL

29 дек 2008 : 		 CRIMINAL: подробности о новом альбоме

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|||| 23 дек 2018

CRIMINAL нашли ударника



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Группа CRIMINAL объявила о том, что новым барабанщиком команды стал Danilo Estrella, который займет место ушедшего из группы почти год назад Zac'a O'Neil'a,

«Мы знаем, что вас интересовало то, что вдруг случилось с Zac'ом, который был с нами 16 лет. Все просто — он больше не хочет ездить в турне и участвовать в процессе, так что нам не оставалось ничего кроме как найти нового человека. Sergio посоветовал нам попробовать Danilo, которого мы знаем уже достаточно давно. Мы собрались, он разучил сет, мы прогнали его на нескольких репетициях и он подошел как нельзя лучше! Мы не стали спешить с тем, чтобы официально представить его как полноценного участника, но когда мы начали работать над новым материалом, стало понятно, что он идеально подходит для этой работы».



CRIMINAL Announces New Drummer



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