23 дек 2018



CRIMINAL нашли ударника



Группа CRIMINAL объявила о том, что новым барабанщиком команды стал Danilo Estrella, который займет место ушедшего из группы почти год назад Zac'a O'Neil'a,



«Мы знаем, что вас интересовало то, что вдруг случилось с Zac'ом, который был с нами 16 лет. Все просто — он больше не хочет ездить в турне и участвовать в процессе, так что нам не оставалось ничего кроме как найти нового человека. Sergio посоветовал нам попробовать Danilo, которого мы знаем уже достаточно давно. Мы собрались, он разучил сет, мы прогнали его на нескольких репетициях и он подошел как нельзя лучше! Мы не стали спешить с тем, чтобы официально представить его как полноценного участника, но когда мы начали работать над новым материалом, стало понятно, что он идеально подходит для этой работы».











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