сегодня



Новое видео CRIMINAL



"Zona De Sacrificio", новое видео группы CRIMINAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Sacrificio, выходящего 17 сентября на Metal Blade Records в следующих вариантах:



- jewelcase-CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- golden vinyl (EU exclusive - limited to 250 copies)

- orange w/ black splatter vinyl



Трек-лист Sacrificio:



"Live On Your Knees"

"Caged"

"The Whale"

"Zona De Sacrificio"

"After Me, The Flood"

"Dark Horse"

"Theocrazy"

"Sistema Criminal"

"Zealots"

"Age Of Distrust"

"Hunter And The Prey"

"Ego Killer"







