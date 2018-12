все новости группы







21 дек 2018 : Новые песни BACKSTABBER



Канадская группа BACKSTABBER представила сразу два сингла из первого полноформатного альбома Conspiracy Theorist, выход которого намечен на пятнадцатое февраля:



"Inaugural Address"

"Whistle Blower"

"No Privacy"

"Subterranean"

"Ink Spill"

"The Hum"

"My Disclosure"

"Geo Engineering"

"Banksters"

"Conspiracy Theorist"















