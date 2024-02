сегодня



Новое видео BACKSTABBER



"Harvesting The Weak", новое видео группы BACKSTABBER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из ЕР Patterns Of Domination:



"Harvesting The Weak"

"Langues Sales"

"Crawling Through Your Bones"

"Snitches Get Stitches"







