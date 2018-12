все новости группы







23 дек 2018 : MORTANIUS исполняют песню WHAM



сегодня



Американская прогрессив пауэр металл группа MORTANIUS представила собственное прочтение хита WHAM "Last Christmas". Этот трек будет включен в выходящий 22 февраля на Rockshots Records альбом Till Death Do Us Part



“Facing The Truth”

“Disengage”

“Jaded”

“Till Death Do Us Part”

“Last Christmas” (WHAM cover)















