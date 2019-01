сегодня



Видео с текстом от MORTANIUS



MORTANIUS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Facing The Truth", которая включена в выходящий двадцать второго февраля на Rockshots Records альбом Till Death Do Us Part:



“Facing The Truth”

“Disengage”

“Jaded”

“Till Death Do Us Part”

“Last Christmas” (WHAM cover)















+0 -0









просмотров: 34