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Noturnall

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Вокалист DREAM THEATER в новом видео NOCTURNAL



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Вокалист DREAM THEATER в новом концертом видео NOCTURNAL, съемки которого проходили в рамках выступления в Porto Seguro Theater, São Paulo, двадцать четвертого апреля.

NOTURNALL Debuts Video For "Hey!" Featuring DREAM THEATER Vocalist JAMES LABRIE





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