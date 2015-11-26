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Eibon

Франция

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24 дек 2018 : Лидер SATYRICON: «Наркозависимость Anselmo убила EIBON»

19 май 2012 : Новое видео EIBON

29 сен 2002 : Дебютник EIBON

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Лидер SATYRICON: «Наркозависимость Anselmo убила EIBON »



В недавнем интервью LandryAudio лидер SATYRICON ответил на вопрос, есть ли какие-то шансы на возобновление проекта EIBON:



«Каждый раз, когда мы с моим братом Philip'ом встречаемся, мы это обсуждаем. Так что это определённо из тех вещей, которых нам было бы сделать в радость. Но воплотить в жизнь всё крайне непросто. Я не особо общаюсь Fenriz'ом, да и Philip тоже. Киллджой из NECROPHAGIA не обязательно... Я не знаю, был ли он... С точки зрения лирики, это было дело рук Philip'a. Что касается музыки, то процентов 95, если не больше, было от меня...



Если рубить правду-матку, то мы могли бы сделать этот проект с Philip'ом и без Fenriz'a и нашего покойного брата Киллджоя, но я думаю, что мы должны были закончить всё тогда, в конце 1990-х и начале 2000-х. Но, честно говоря, именно зависимость Philip'a в то время разрушила весь этот проект. Вот и всё. [Мы] можем говорить о том о сём, но всё сводится к этой причине. В то время он был полностью в этом дерьме. Да, но он действительно был. Мы были в студии, пытались что-то сделать. Я выходил из аппаратной и видел, что он валяется без сознания на полу, закинувшись таблетками, героином, да фиг знает ещё чем, окружённый бездействующими людьми, которые даже не пытаются вмешаться или что-то сделать, потому что он был такой известный, и они боялись его оскорбить или ещё что. И тогда я подумал: "Какого чёрта? Я люблю этого парня, он отличный музыкант, но я парень из блэк-металла, я не фанат PANTERA. И когда я еду с другого конца света, чтобы работать, то я здесь, чтобы работать, а не принимать наркотики. Так что для меня это был период глубокого разочарования, который по-настоящему меня расстроил. Однако я считаю его одним из моих самых лучших друзей, а также считаю его выдающимся музыкантом, так что, так или иначе, но я в какой-то момент был бы не против замутить с ним что-то музыкальное».



На вопрос о том, был ли он знаком с Anselmo задолго до того, как решил сделать совместную запись, Satyr ответил:



«Нет, не знал. И, возможно, если бы я это сделал, возможно, всё было бы немного проще. Не помню точно, я познакомился с ним в 1998-м или в 1999-м. Всё же скорее всего это был 1998-м, потом мы поехали в тур с PANTERA в 2000-м году. Хочу заметить вот что об их музыке: со временем она мне понравилась. Мне не нравилась музыка тогда, когда мы были с ними в туре и много раз её слышали, но сейчас я дорос до того, чтобы мне нравилась их музыка. Я думаю, что братья Эбботт [Винни и Даррелл], то, как они взаимодействовали в музыкальном плане, — это очень интригует. Нет ничего подобного. Это понимание ритмики, какая была у братьев Эбботт, оно уникально. И игра на гитаре Дайма феноменальна, но он также... Он [был] очень креативным с ритмической точки зрения. И я думаю, что подход к игре на барабанах Винса и эти заковыристые риффы Дайма и дали ту магию, придавшую мощь, казалось бы, не самым сложным вещам. Ну и нельзя забывать о Rex'e, который также был тем ещё хребтом для музыки. И ко всему этому прибавлялся вокал Philip'a, на мой взгляд, одного из самых уникальных вокалистов и фронтменов в истории современного хэви-металла».







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