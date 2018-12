23 дек 2018



Музыканты FREHLEY'S COMET в RETURN OF THE COMET



Бывшие участники FREHLEY'S COMET John Regan (bass), Tod Howarth (guitar/lead vocals) и Richie Scarlet (guitar/lead vocals) вместе с бывшим участником группы ACE FREHLEY Steve'ом Werner'ом основали RETURN OF THE COMET.

