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Return of the Comet

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Видео с выступления RETURN OF THE COMET



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Видео с дебютного выступления группы RETURN OF THE COMET, в состав которой входят бывшие участники FREHLEY'S COMET John Regan (бас), Tod Howarth (гитара/вокал) и Richie Scarlet (Гитара/вокал), а также бывший барабанщик ACE'а FREHLEY Steve Werner, состоявшегося 5 апреля в Bijou Theatre, Bridgeport, Connecticut, доступно для просмотра ниже.



RETURN OF THE COMET Feat. Former FREHLEY






















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