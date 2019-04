сегодня



Видео с выступления RETURN OF THE COMET



Видео с дебютного выступления группы RETURN OF THE COMET, в состав которой входят бывшие участники FREHLEY'S COMET John Regan (бас), Tod Howarth (гитара/вокал) и Richie Scarlet (Гитара/вокал), а также бывший барабанщик ACE'а FREHLEY Steve Werner, состоявшегося 5 апреля в Bijou Theatre, Bridgeport, Connecticut, доступно для просмотра ниже.



















































