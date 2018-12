все новости группы







29 дек 2018 : Новое видео CRAWL



29 дек 2018



Новое видео CRAWL



"Reject The Cross", новое видео шведской дэт металл группы CRAWL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Rituals, выпущенного в августе:



"Reject The Cross"

"Breathing Violence"

"The Stench"

"Black Ritual"

"Trail Of Traitors"

"Sentenced To Rot"

"Cowards"

"Suffer"

"Coven Of Servants"













