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29 дек 2018
Новое видео CRAWL
"Reject The Cross", новое видео шведской дэт металл группы CRAWL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Rituals, выпущенного в августе:
"Reject The Cross"
"Breathing Violence"
"The Stench"
"Black Ritual"
"Trail Of Traitors"
"Sentenced To Rot"
"Cowards"
"Suffer"
"Coven Of Servants"
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