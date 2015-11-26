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29 дек 2018 : 		 Новое видео CRAWL

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Новое видео CRAWL



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"Reject The Cross", новое видео шведской дэт металл группы CRAWL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Rituals, выпущенного в августе:

"Reject The Cross"
"Breathing Violence"
"The Stench"
"Black Ritual"
"Trail Of Traitors"
"Sentenced To Rot"
"Cowards"
"Suffer"
"Coven Of Servants"

CRAWL Premiers "Reject The Cross" Music Video





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