Новая песня CRAWL



"Where Dead Flesh Whispers", новая песня группы CRAWL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из сплита с FERAL "Made as Those Who are no Longer Alive", выход которого намечен на Transcending Obscurity Records.







