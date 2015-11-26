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Gruesome
США
Death Metal
http://gruesomedeathmetal.bandcamp.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/gruesomedeathmetal
29 дек 2018
:
Видео с выступления GRUESOME на Wacken Open Air 2018
4 июн 2018
:
Новый альбом GRUESOME доступен для прослушивания
23 май 2018
:
Новое NSFW-видео GRUESOME
11 май 2018
:
Новое видео GRUESOME
21 апр 2018
:
Кавер от GRUESOME
5 апр 2018
:
Видео с текстом от GRUESOME
15 мар 2017
:
Кавер-версия DEATH от GRUESOME
3 мар 2017
:
Новая песня GRUESOME
15 фев 2017
:
Новая песня GRUESOME
7 июн 2016
:
Барабанное видео от GRUESOME
20 май 2016
:
Новый ЕР GRUESOME доступен для прослушивания
11 май 2016
:
Новое видео GRUESOME
28 апр 2016
:
Новая песня GRUESOME
24 мар 2016
:
Новый ЕР GRUESOME выйдет в мае
30 окт 2015
:
GRUESOME отправились в студию
12 июн 2015
:
Видео с текстом от GRUESOME
8 май 2015
:
Кавер-версия SLAYER от GRUESOME
26 апр 2015
:
Новое видео GRUESOME
15 апр 2015
:
Новый альбом GRUESOME доступен для прослушивания
20 мар 2015
:
Новая песня GRUESOME
3 мар 2015
:
Новая песня GRUESOME
сегодня
Видео с выступления
GRUESOME
на Wacken Open Air 2018
Профессионально снятое видео с выступления группы GRUESOME, в состав которой входят нынешние и бывшие участники (Exhumed, Possessed, Malevolent Creation), доступно для просмотра ниже.
Сет-лист:
"Dimensions Of Horror"
"Trapped In Hell"
"Inhumane"
"Lethal Legacy"
"Seven Doors"
"A Waste Of Life"
"Savage Land"
"Pull The Plug" (Death cover)
"Forces Of Death"
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).