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Gruesome

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29 дек 2018 : 		 Видео с выступления GRUESOME на Wacken Open Air 2018

4 июн 2018 : 		 Новый альбом GRUESOME доступен для прослушивания

23 май 2018 : 		 Новое NSFW-видео GRUESOME

11 май 2018 : 		 Новое видео GRUESOME

21 апр 2018 : 		 Кавер от GRUESOME

5 апр 2018 : 		 Видео с текстом от GRUESOME

15 мар 2017 : 		 Кавер-версия DEATH от GRUESOME

3 мар 2017 : 		 Новая песня GRUESOME

15 фев 2017 : 		 Новая песня GRUESOME

7 июн 2016 : 		 Барабанное видео от GRUESOME

20 май 2016 : 		 Новый ЕР GRUESOME доступен для прослушивания

11 май 2016 : 		 Новое видео GRUESOME

28 апр 2016 : 		 Новая песня GRUESOME

24 мар 2016 : 		 Новый ЕР GRUESOME выйдет в мае

30 окт 2015 : 		 GRUESOME отправились в студию

12 июн 2015 : 		 Видео с текстом от GRUESOME

8 май 2015 : 		 Кавер-версия SLAYER от GRUESOME

26 апр 2015 : 		 Новое видео GRUESOME

15 апр 2015 : 		 Новый альбом GRUESOME доступен для прослушивания

20 мар 2015 : 		 Новая песня GRUESOME

3 мар 2015 : 		 Новая песня GRUESOME

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Видео с выступления GRUESOME на Wacken Open Air 2018



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Профессионально снятое видео с выступления группы GRUESOME, в состав которой входят нынешние и бывшие участники (Exhumed, Possessed, Malevolent Creation), доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Dimensions Of Horror"
"Trapped In Hell"
"Inhumane"
"Lethal Legacy"
"Seven Doors"
"A Waste Of Life"
"Savage Land"
"Pull The Plug" (Death cover)
"Forces Of Death"

GRUESOME Live At Wacken Open Air 2018; HQ Video Of Full Performance Streaming




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