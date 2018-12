сегодня



Видео с выступления GRUESOME на Wacken Open Air 2018



Профессионально снятое видео с выступления группы GRUESOME, в состав которой входят нынешние и бывшие участники (Exhumed, Possessed, Malevolent Creation), доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Dimensions Of Horror"

"Trapped In Hell"

"Inhumane"

"Lethal Legacy"

"Seven Doors"

"A Waste Of Life"

"Savage Land"

"Pull The Plug" (Death cover)

"Forces Of Death"











+1 -0









просмотров: 92