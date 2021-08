сегодня



Лидер EXHUMED / GRUESOME выпустил сольный альбом



Matt Harvey (Exhumed, Gruesom) представил сольную инструментальную работу "Last Son Of Krypton".



Трек-лист:



"Last Son Of Krypton"

"Earthfall At The Kents' Farm"

"Lex Luthor, Man Of Tomorrow"

"So Long, Smallville!"

"Lois Lane And The Daily Planet"

"Brainiac Descends"

"The Fall Of Metropolis"

"Fortress Of Solitude"

"A City Without Heroes"

"From Crystal Memories Of A Dead Planet Comes A Message Of Hope"

"Look! Up In The Sky!"

"Worth Fighting For"

"Finale & Reprise"

"Epilogue - The Phantom Zone"







