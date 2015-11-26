Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BATUSHKA остались без вокалиста 25
*Лидер URIAH HEEP о возможном попадании в Зал славы рок-н-рол... 20
*Вокалист METAL CHURCH: «Брать деньги с фанатов за встречи? Э... 19
*ACE FREHLEY о Трампе: «Если ты американец и патриот, ты долж... 19
*TOMMY LEE: «Трамп — м...к, а те, кто его поддерживают, — при... 16
[= ||| все новости группы



*

Continuum

*
| - |
|||| 3 янв 2019

Детали нового альбома CONTINUUM



*
zoom
*
* *
Американские техникал-дэт-металлисты CONTINUUM опубликовали оформление и трек-лист своего нового альбома "Designed Obsolescence", который выйдет 22 февраля.

Записью, сведением и мастерингом диска занимался Zack Ohren в студии Castle Ultimate. В состав коллектива входят бывшие и нынешние участники Animosity, Deeds Of Flesh, Decrepit Birth и Allegaeon. Оформление создал Par Olofsson.

Трек-лист альбома:

"Theorem"
"Release From Flesh And Blood"
"A History Denied"
"Designed Obsolescence"
"All Manner Of Decay"
"Autonomic"
"Into The Void"
"Remnants Of Ascension"
"Repeating Actions"

CONTINUUM Reveal Designed Obsolescence Album Details;





Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

DarkRoom_0


3 янв 2019, 18:36		Мой любимый жанр - ну что ж, будем ждать альбома


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 234

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Corvus Corax Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом