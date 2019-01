3 янв 2019



Детали нового альбома CONTINUUM



Американские техникал-дэт-металлисты CONTINUUM опубликовали оформление и трек-лист своего нового альбома "Designed Obsolescence", который выйдет 22 февраля.



Записью, сведением и мастерингом диска занимался Zack Ohren в студии Castle Ultimate. В состав коллектива входят бывшие и нынешние участники Animosity, Deeds Of Flesh, Decrepit Birth и Allegaeon. Оформление создал Par Olofsson.



Трек-лист альбома:



"Theorem"

"Release From Flesh And Blood"

"A History Denied"

"Designed Obsolescence"

"All Manner Of Decay"

"Autonomic"

"Into The Void"

"Remnants Of Ascension"

"Repeating Actions"













