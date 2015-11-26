Детали нового альбома CONTINUUM

Американские техникал-дэт-металлисты CONTINUUM опубликовали оформление и трек-лист своего нового альбома "Designed Obsolescence", который выйдет 22 февраля.
Записью, сведением и мастерингом диска занимался Zack Ohren в студии Castle Ultimate. В состав коллектива входят бывшие и нынешние участники Animosity, Deeds Of Flesh, Decrepit Birth и Allegaeon. Оформление создал Par Olofsson.
Трек-лист альбома:
"Theorem"
"Release From Flesh And Blood"
"A History Denied"
"Designed Obsolescence"
"All Manner Of Decay"
"Autonomic"
"Into The Void"
"Remnants Of Ascension"
"Repeating Actions"
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