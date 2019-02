сегодня



Новое видео CONTINUUM



Американская группа CONTINUUM опубликовала новое видео на песню "A History Denied". Этот трек войдёт в предстоящий альбом "Designed Obsolescence", выход которого намечен на 22 февраля.



Трек-лист альбома:



"Theorem"

"Release From Flesh And Blood"

"A History Denied"

"Designed Obsolescence"

"All Manner Of Decay"

"Autonomic"

"Into The Void"

"Remnants Of Ascension"

"Repeating Actions"

















