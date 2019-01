сегодня



На новом альбоме THE MUTE GODS гостем станет гитарист RUSH



Группа THE MUTE GODS, в состав которой входят Nick Beggs (STEVEN WILSON, STEVE HACKETT), Roger King (STEVE HACKETT) и Marco Minnemann (THE ARISTOCRATS, THE SEA WITHIN), 22 марта выпустят свой третий студийный альбом "Atheists And Believers".



Гостями на альбоме станут Alex Lifeson, легендарный гитарист RUSH; Craig Blundell, нынешний барабанщик группы Steven'a Wilson'a; мультиинструменталист Rob Townsend; и дочь Nick'a Beggs'a — Lula Beggs.



Новая работа будет выпущена ограниченным тиражом в виде CD-диджипака, двойного разворотного 180-граммового винила + CD, а также в цифровом формате.



Трек-лист:



01. Atheists And Believers



02. One Day



03. Knucklehead



04. Envy The Dead



05. Sonic Boom



06. Old Men



07. The House Where Love Once Lived



08. Iridium Heart



09. Twisted World, Godless Universe



10. I Think Of You















